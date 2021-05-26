Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'in yeni ekiplerine tebrik mesajı

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN