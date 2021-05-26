Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'in yeni ekiplerine tebrik mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Altay'ı tebrik etti.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum.