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Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'in yeni ekiplerine tebrik mesajı

Son dakika haberi... Başkan , Twitter hesabı üzerinden 'e yükselme başarısı gösteren , ve 'ı tebrik etti.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021
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Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'in yeni ekiplerine tebrik mesajı

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum.

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