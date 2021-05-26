Türkiye Azerbaycan özel maçı | A Milli Takım'a övgü dolu sözler

De Biasi, Azerbaycan Milli Takımı'nın Side'de kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Kara Karayev ile katıldı.

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılarak önemli bir başarı elde ettiğini aktaran İtalyan teknik adam, "İki kardeş ülkenin hazırlık maçı için burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye oldukça büyük bir başarı elde etti. Bu maçla alakalı bizim yaklaşımımız olumlu, baktığınızda iyi bir performans gösteren takım bizimle oynayacak, biz de yarın akşam güzel bir maç oynamak, iyi bir performans ortaya koymak ve Türkiye'ye zorluk çıkarmak için uğraşacağız. Bizim ortaya koyacağımız performans ve Türkiye'yi zorlamamız, Türkiye'ye de katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

De Biasi, Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020'nin açılış maçı hakkında ise "İtalya, Mancini'nin gelmesinde sonra iyi bir iş çıkardı. Güçlü bir takım. Çok maç kazandı, genç ve deneyimli oyuncular var. Genç oyuncuları entegre etmeye çalışan bir isim. Mancini, Şenol Güneş gibi çalıştığı oyuncularla fark oluşturan bir teknik direktör. Türkiye ile İtalya arasındaki açılış karşılaşmasının iyi bir maç olacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.

Göreve 10 ay önce başladığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Koronavirüs döneminde göreve başlamak zorlukları da beraberinde getirdi. Kaliteli bir takımız, önemli olan uluslararası alanda tecrübe kazanmak. Büyümeye ve gelişmeye devam etmeliyiz. Bunu da yaptığımızı düşünüyorum. Tecrübe arttıkça futbol kalitesi ve başarılar artacaktır. Önümüzde 3 hazırlık karşılaşması var, bu üç maçlık periyot yarın akşam Türkiye'ye karşı başlayacak. Eylül ayındaki maçlara hazırlanmaya çalışacağız. Üç maç önemli çünkü oyuncuların nasıl geri dönüş yaptığını göreceğim. Oynayacağımız resmi maçlara oyuncuları hazırlamak çok önemli. Bu üç maçı fırsat olarak değerlendireceğim." şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, "Şenol Güneş'ten bir teklif gelse İtalya maçıyla ilgili konuşur musunuz?" sorusuna ise "Benim için futbol açısından sohbet etmekle ilgili problem yok. Şenol Güneş'in benden daha fazla tecrübesi var. İtalya'da, Liverpool'da oynayan, Fransa'da şampiyonluk kazanan Burak Yılmaz gibi oyuncuları var. Analizleri yapıyordur, her biri tecrübeli oyuncular, sahip oldukları tecrübelerle birbirlerini yardımcı oluyorlardır." yanıtını verdi.

KARA KARAYEV: "BU DOSTLUK MAÇI DEĞİL, KARDEŞLİK MAÇIDIR"

Azerbaycan Milli Takımı'nın oyuncularından Kara Karayev, Türkiye maçının kendileri için çok özel olduğunu söyledi.

Karayev, iki ülkenin kardeşliğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Türkiye ile maç bizim için özel bir anlam ifade ediyor. Bu dostluk maçı değil, kardeşlik maçıdır. Mağlup olan olmayacak. Arzu ederiz ki hem bizim hem de Türkiye için en iyi hazırlık maçlarından biri olsun. Dileğimiz odur ki hiçbir sakatlık yaşayan oyuncuları olmasın. Bakü'ye gelsinler ve iyi bir oyun oynasınlar. Türkiye'nin oynadığı tüm maçlarda Türkiye'yi destekledik, bu değişmeyecek. Bugün de yarın da milletimiz, taraftarımız en iyi şekilde Türkiye'nin yanında olacak. Bizim de dualarımız EURO 2020'de Türkiye'nin yanında olacak."

28 yaşındaki futbolcu, hazırlık maçlarının kendileri için Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlık için önemli olduğunun da altını çizdi.

Karayev, "Karabağ'da oynuyorsun. Avrupa Ligi'nde Karabağ ve Sivasspor'la aynı grupta yer alan Villarreal finale yükseldi. Neler söylemek istersin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Artık Karabağ olarak 7 senedir Avrupa gruplarında oynuyoruz, bizim için büyük bir başarı. İstikrar bir başarı. Pandemi nedeniyle Bakü'de oynayamadık, takım olarak Türkiye Futbol Federasyonu bize yakın davrandı, takımların bize yaklaşımı da bizi çok sevindirdi. Gerçekten söylüyorum ki Türkiye'de oynadığımız maçların evde oynadıklarımızdan hiçbir farkı olmadı. Sivasspor ile maçımız ilave bir motivasyon, mutluluk oldu bizim için. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımızda da berabere kaldığımız takım gitti kupayı kaldırdı. Bir başka sene Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz Dnipro final oynadı, Sevilla da final oynadı. Bugün Villarreal'in final oynaması, bizim zor bir grupta oynadığımızın ispatıdır."