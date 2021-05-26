26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika | Barcelona'da Gini Wijnaldum sesleri yükseliyor

Barcelona, Liverpool ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Hollandalı yıldız futbolcu Gini Wijnaldum ile anlaşma sağladı. Wijnaldum'un Katalan ekibiyle birkaç gün içerisinde 2024 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika | Barcelona'da Gini Wijnaldum sesleri yükseliyor

Barcelona, transfer bombasını patlattı. Katalan ekibinin Liverpool ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Hollandalı yıldız futbolcu Gini Wijnaldum ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

5 YILDIR LİVERPOOL'DAYDI
2016 yılından beri Livrpool'un kadrosunda bulunan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonu İngiliz deviyle Premier Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 51 maçta 3 gole imza attı.

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