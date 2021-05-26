Son dakika | Süper Lig'de yabancı futbolcu kararı verildi

Süper Lig'de daha önce alınan karara göre yabancı kontenjanı 14 olacak, sahada ise bunların 8'i forma giyebilecekti. Ancak kulüplerin başvurusu ve pandemi nedeniyle karar ötelenmiş, kuralda değişiklik olmamıştı.

Kulüpler, yerli oyuncuların artan fiyatları ve devam eden sözlemeler nedeniyle yeniden erteleme isterken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi... Federasyonun talebe sıcak baktığı, önümüzdeki sezon da 14 yabancı kuralında değişiklik olmayacağı öğrenildi. Kulüpler, geçen sezon olduğu gibi yine 14 yabancının hepsini birden sahaya sürebilecek.