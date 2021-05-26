26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Son dakika | Süper Lig'de yabancı futbolcu kararı verildi

Son dakika | Süper Lig'de yabancı futbolcu kararı verildi

Süper Lig kulüpleri yerli oyuncuların artan fiyatları ve devam eden sözleşmeler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 14 yabancı kuralında yeniden erteleme istedi. Federasyonun talebe sıcak baktığı, önümüzdeki sezon da 14 yabancı kuralında değişiklik olmayacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika | Süper Lig'de yabancı futbolcu kararı verildi

Süper Lig'de daha önce alınan karara göre yabancı kontenjanı 14 olacak, sahada ise bunların 8'i forma giyebilecekti. Ancak kulüplerin başvurusu ve pandemi nedeniyle karar ötelenmiş, kuralda değişiklik olmamıştı.

Kulüpler, yerli oyuncuların artan fiyatları ve devam eden sözlemeler nedeniyle yeniden erteleme isterken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi... Federasyonun talebe sıcak baktığı, önümüzdeki sezon da 14 yabancı kuralında değişiklik olmayacağı öğrenildi. Kulüpler, geçen sezon olduğu gibi yine 14 yabancının hepsini birden sahaya sürebilecek.

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