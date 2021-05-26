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Son dakika | Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Sosa da ayrılmak istiyor

Teknik direktörlük koltuğuna ’nun geçmesiyle birlikte ilk 11’deki yerini kaybeden ’nun, geçtiğimiz günlerde yönetime takımdan ayrılmak istediğini ilettiği öğrenilmişti.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika | Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Sosa da ayrılmak istiyor

Gustavo'nun ardından orta sahadan bir başka isimle de daha yolların ayrılacağı bildirildi. Kanarya ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve yıllık 2.3 milyon euro alan Jose Sosa'nın da ülkesi Arjantin'deki Estudiantes kulübüne gitmesi bekleniyor.

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