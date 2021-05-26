Son dakika | Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Sosa da ayrılmak istiyor

Gustavo'nun ardından orta sahadan bir başka isimle de daha yolların ayrılacağı bildirildi. Kanarya ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve yıllık 2.3 milyon euro alan Jose Sosa'nın da ülkesi Arjantin'deki Estudiantes kulübüne gitmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN