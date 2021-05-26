Süper Lig ekibinden transfer çalımı! Yer yerinden oynayacak
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte gözler takımların yapacağı transfer hamlelerine çevrildi. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sezon da Süper Lig devleri bazı oyuncular için karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle beraber gözler kulüplerin yapacağı yeni transferlere çevrildi. Güçlü kadro kurarak gelecek sezon mutlu sona ulaşmak isteyen takımların gündeminde yer alan isimleri derledik.
SERDAR DURSUN'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Bundesliga 2'de Darmstadt 98 forması giyen Türk forvet oyuncusu Serdar Dursun, bu sezon gösterdiği performansla Almanya'ya damga vurmuştu. Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği söylenen Serdar Dursun için Alman basınından yeni bir iddia geldi. Golcü oyuncunun yeni takımını açıklayan Almanlar, sözleşme detaylarını paylaştı. Alman basınından Bild'ın haberine göre, sezonu 27 golle tamamlayarak gol kralı ünvanını alan Serdar Dursun'un Bundesliga'da son dakika golüyle Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan ve eski Fenerbahçeli Max Kruse'nin formasını giydiği Union Berlin'e imza atacak. Habere göre, Union Berlin ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Serdar Dursun için Hamburg ve Schalke 04'ün de ilgisi bulunuyordu. Union Berlin'in geçtiğimi sezon da peşinde olduğu 29 yaşındaki golcü, o dönem transfer bedeli konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle imza atamamıştı. (Sabah)
GALATASARAY'DA AYRILIK
Bankalar Birliği ile imzaladığı anlaşmayı revize eden Galatasaray, yeni sezonda Futbol A Takım bütçesini yüzde 20 düşürmek zorunda. Yeni seçilecek başkan ve yönetimin Falcao-Feghouli ikilisini göndermekten başta çaresi kalmıyor. İki oyuncudan da bonservis beklentisi olmayan Galatasaray, 11 milyon Euro'luk (114 milyon TL) maliyetten kurtulmak için Falcao ve Feghouli'yi serbest bırakmaya hazır. (Sabah)
SOSA ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun geçmesiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo'nun, geçtiğimiz günlerde yönetime takımdan ayrılmak istediğini ilettiği öğrenilmişti. Gustavo'nun ardından orta sahadan bir başka isimle de daha yolların ayrılacağı bildirildi. Kanarya ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve yıllık 2.3 milyon Euro alan Jose Sosa'nın da ülkesi Arjantin'deki Estudiantes kulübüne gitmesi bekleniyor. (Fanatik)
GALATASARAY ORTA SAHAYA SAVAŞÇI GETİRİYOR
Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Paulinho'dan sonra Ceikhou Kouyate de gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. (Fanatik)
TRABZONSPOR FIRTINA GİBİ BAŞLADI
Cornelius pazarlıklarında sonuca ulaşamayan Fırtına, golcü konusunda gaza bastı. Trabzonspor, Tiquinho'ya yıllık 1.5 milyon artı 1 milyon Euro da imza parası sunarken, Batshuayi için de planlara başladı. Bordo-Mavililer şampiyonluk kadrosu fikriyle yıldızları ikna etmeye çalışacak. (Fanatik)
FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A TRANSFER ÇALIMI
Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, "Gelecek sezon için takımın yüzde 70'i hazır. Eksik yerleri de en kısa sürede tamamlayacağız" demişti. İşte bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, geride bıraktığımız sezonda beklediği verimi alamadığı forvet mevkii için düğmeye resmen bastı. Kanarya, Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ve menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşüldüğü bildirildi. Eğer geçen sezon Kara Kartal'la 1 maç daha oynasaydı kontratı otomatik olarak uzayacak Aboubakar için şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle Siyah-Beyazlılar'ın son maçlarında görev yapamayan Nijeryalı oyuncunun kulübünden uzatma için 3.5 milyon Euro istediği konuşulmuştu. Fener'le yapılan pazarlıklarda henüz net rakamlar üzerinden bir konuşma yapılmadığı ancak 29 yaşındaki forvetle anlaşılması durumunda 3 yıllık bir sözleşmenin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Aboubakar'la, Avrupa'dan da bazı takımların ilgilendiği iddia ediliyor. (Fanatik)
BEŞİKTAŞ'A YENİ GOLCÜ
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'la yolların ayrılması ve Vincent Aboubakar'la yapılan yeni kontrat görüşmelerinde de ilerleme olmaması sonrasında yönetim harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kulübün kapısından dönen Mario Mandzukic ve Hatayspor formasıyla lige damgasını vuran Mame Diouf'u hedefleri arasına ekledi. (Fanatik)
TRABZONSPOR HIZ KESMİYOR
Trabzonspor transfer çalışmalarına erken başladı. Gervinho ve Bruno Peres'i Türkiye'ye getiren Trabzonspor'da bir başka önemli isim gündeme geldi. Slovakya Milli Takımı ve özellikle Napoli ile adını duyuran yıldız orta saha Marek Hamsik, Bordo-Mavililere önerildi. Çin ekibinden ayrıldıktan sonra 6 aylığına İsveç ekibi Göteborg'a geçen Hamsik'in sözleşmesi 30 Ağustos 2021'de bitiyor. Hamsik, Göteborg ile 6 maça çıkarken 1 gol attı. İsveç Ligi Allsvenskan'da yeni sezon başladı ve 8.hafta geride kaldı. (Fanatik)
FATİH TERİM'İN YENİ PRENSİ BARIŞ ALPER YILMAZ
Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Barış Alper Yılmaz için sezon içinde kendisini aradığını söyledi. Başkan Tahiroğlu 21 yaşındaki forvet için 3 milyon Euro istediklerini de ifade etti. Barış Alper Yılmaz'ı Beşiktaş'ın da istediği gelen haberler arasında.
TRABZONSPOR'DAN ONYEKURU BOMBASI
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, iki ismin transferini bitirmek için harekete geçti. Bordo-mavililer gelecek sezonun hücum hattını şekillendirmek için birçok isim ile temas halinde. Roma'dan Bruno Peres ve Parma'dan Gervinho ile anlaşma sağlayan bordo-mavililere sürpriz bir transfer önerisi geldi. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Onyekuru, Fırtına'ya önerildi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray'da sezonu kiralık olarak tamamlayan Onyekuru bordo-mavili kulübe önerildi. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fırtına'da Onyekuru ile ilgili son kararı Avcı verecek. Trabzonspor cephesinden Onyekuru'nun menajerine henüz yanıt verilmedi.
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