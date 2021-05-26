Fenerbahçe'den Galatasaray'a Onyekuru çalımı!
Fenerbahçe ve Galatasaray Onyekuru transferinde karşı karşıya. Sarı-Kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar Henry Onyekuru’nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bu konuda adım atamıyor... Bunu gören Fenerbahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için Monaco kulübü ile hemen temasa geçti.
Galatasaray, Onyekuru transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den müthiş bir çalım yemek üzere. Sarı-Kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar Henry Onyekuru'nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bu konuda adım atamıyor... Bunu gören Fenerbahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için Monaco kulübü ile hemen temasa geçti.
FENER 4.5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Fenerbahçe yönetiminin de öncelikle Monaco yönetimine 4.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduklarını ilettiği öğrenildi. 14 Haziran'da opsiyon tarihinin sona ermesinden sonra G.Saray da devreye girerse F.Bahçe fiyat artırımına gitmeyi planlıyor.
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