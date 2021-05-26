Fenerbahçe'den Galatasaray'a Onyekuru çalımı!

Galatasaray, Onyekuru transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den müthiş bir çalım yemek üzere. Sarı-Kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar Henry Onyekuru'nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bu konuda adım atamıyor... Bunu gören Fenerbahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için Monaco kulübü ile hemen temasa geçti.