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Son dakika: Fenerbahçe Pınar Karşıyaka'yı yenerek finale çıktı

Son dakika haberleri... ING Basketbol Ligi play-off yarı finali 4'üncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup eden , seride durumu 3-1'e getirdi ve finalde 'in rakibi oldu.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika: Fenerbahçe Pınar Karşıyaka'yı yenerek finale çıktı

ING Basketbol Ligi play-off yarı finali 4'üncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1'e getirdi ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Melih Mahmutoğlu, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko'da 2'nci periyotta sakatlanan Vesely ile 3'üncü periyotta sakatlanan Nando De Colo müsabakaya devam edemedi.

Karşılaşma iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlarken, Melih Mahmutoğlu ve Metecan Birsen'in karşılıklı sayılarıyla ilk periyodu ev sahibi 20-18 önde tamamladı. 2'nci periyotta Nando De Colo'nun etkisini arttırmasıyla birlikte Fenerbahçe Beko farkı 7'ye çıkardı ve devreyi 32-39 önde tamamladı.

İkinci yarı Henry'nin 3 sayılık sayısıyla başlarken, çeyreğin bitimine 1 dakika 43 saniye kala Kenan'ın 3 sayılık atışıyla konuk ekip farkı 12'ye çıkardı: 47-59. Sarı-lacivertliler, periyodu da 53-61 önde noktaladı.

Final periyodunda ev sahibi; Kennedy, Morgan, Henry ve Onuralp'in sayılarıyla 11-0'lık seri yakaladı ve 3 sayıyla öne geçti:64-61. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip 78-76 kazanarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Maçın ardından Fenerbahçeli oyuncular büyük sevinç yaşarken, Semih Erden ile Fenerbahçe Beko yardımcı antrenörü Erkan Can kısa süreli gerginlik yaşadı.

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