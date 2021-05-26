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Inter'i 11 yıl sonra şampiyon yapan Conte ile yollar ayrıldı

'da Juventus ambargosunu yıkarak Inter'i 11 yıl sonra şampiyon yapan deneyimli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Inter'den yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün tarihinde sonsuza kadar kalacak" denildi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Inter'i 11 yıl sonra şampiyon yapan Conte ile yollar ayrıldı

İtalya Serie A ekiplerinden İnter, teknik direktör Antonio Conte ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İtalya Serie A'da 91 puanla sezonu şampiyon tamamlayan Inter'de yönetim, teknik direktör Antonio Conte ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm kulüp Antonio'ya, 19'uncu Scudetto'yu kazanmasıyla sonuçlanan olağanüstü çalışması için teşekkür eder. Antonio Conte, kulübümüzün tarihinde sonsuza kadar kalacak" ifadelerine yer verildi.

Antonio Conte yönetimindeki Inter, 2009-2010 sezonunun ardından şampiyon olma başarısı göstermişti.

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