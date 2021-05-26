Gençlerbirliği'nden TFF'ye flaş başvuru
Süper Lig'de sezonu 20. olarak tamamlayan başkent ekibi Gençlerbirliği, Türkiye Futbol Federasyonuna küme düşme olmaması için başvuru yapacaklarını duyurdu.
SPOR AA
Gençlerbirliği Kulübü, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracaklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.