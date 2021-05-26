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Gençlerbirliği'nden TFF'ye flaş başvuru

'de sezonu 20. olarak tamamlayan başkent ekibi , Türkiye Futbol Federasyonuna küme düşme olmaması için başvuru yapacaklarını duyurdu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Gençlerbirliği'nden TFF'ye flaş başvuru

Gençlerbirliği Kulübü, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracaklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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