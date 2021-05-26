Gedson Fernandes'ten mesaj var: Nerede oynarım bilmiyorum!

Gedson Fernandes, "Açıkçası fiziksel olarak daha iyi hissediyorum. Oyuncular bazen fizik olarak iyi olmasa bile takım çok iyiyse siz fark edilmeyebilirsiniz. Bu noktada fizik olarak G.Saray'ın güçlü olması da bana yardımcı oldu. Yaşın önemli olmadığını Galatasaray'da öğrendim. G.Saray'da tüm futbolcular tek yürekti. O nedenle biz her maçta kazanmak için savaşıyorduk. Bizi yenmek kolay değildi. Bir takım sadece oyuncuların isimlerinden oluşuyorsa çok kolay yenilir. Bir işe yaramaz. Ancak böyle bir takım olursa kazanır" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN