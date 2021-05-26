26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Bir yıllık çubuklunun 40 yıl hatrı var! Rosier'den Beşiktaşlıları sevindirecek açıklama

Bir yıllık çubuklunun 40 yıl hatrı var! Rosier'den Beşiktaşlıları sevindirecek açıklama

'ta flaş gelişme... İsmi son günlerde ile anılan , "Başka bir takımına imza atarsam Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına ihanet etmiş gibi hissederim. Böyle bir transfer düşünülemez bile. Geleceğim kısa sürede belli olacak" dedi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021
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Bir yıllık çubuklunun 40 yıl hatrı var! Rosier'den Beşiktaşlıları sevindirecek açıklama

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok büyük pay sahibi olan 'in geleceği belirsizliğini koruyor. İsmi bir süredir ile de anılan sağ bek iddialara çok net yanıt verdi.

Fransız basınından 'a açıklamalarda bulunan Rosier, "Başka bir takımına imza atarsam 'a ve Beşiktaş taraftarına ihanet etmiş gibi hissederim. Böyle bir transfer düşünülemez bile" ifadesini kullandı.

LİZBON'UN PLANLARINDA YER ALMAM!


Sporting 'a geri dönme ihtimali hakkında da konuşan Rosier, " çok iyi bir teknik direktör ancak onun gelecek planları arasında yer aldığımı sanmıyorum. Şampiyon oldular ve çok iyi bir kadroları var. Ancak Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamaz ve başka bir takımla anlaşamazsam geri dönebilirim" dedi.

HAYALİM PREMİER LİG'DE OYNAMAK


Menajerinin Beşiktaş ile görüştüğünü ve teklifleri görmek istediğini söyleyen yıldız futbolcu, hayalinin olduğunu açıkladı. Fransız yıldız, "Bence orası dünyadaki en iyi lig. Şampiyonluktan ve 'nde oynama ihtimalimden önce karar vermek istemedim. Hala teklifleri bekliyorum" dedi.

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