Bir yıllık çubuklunun 40 yıl hatrı var! Rosier'den Beşiktaşlıları sevindirecek açıklama



Sporting Lizbon'a geri dönme ihtimali hakkında da konuşan Rosier, "Ruben Amorim çok iyi bir teknik direktör ancak onun gelecek planları arasında yer aldığımı sanmıyorum. Şampiyon oldular ve çok iyi bir kadroları var. Ancak Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamaz ve başka bir takımla anlaşamazsam geri dönebilirim" dedi.