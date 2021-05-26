Bir yıllık çubuklunun 40 yıl hatrı var! Rosier'den Beşiktaşlıları sevindirecek açıklama
Beşiktaş'ta flaş gelişme... İsmi son günlerde Fenerbahçe ile anılan Valentin Rosier, "Başka bir Türk takımına imza atarsam Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına ihanet etmiş gibi hissederim. Böyle bir transfer düşünülemez bile. Geleceğim kısa sürede belli olacak" dedi.
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok büyük pay sahibi olan Valentin Rosier'in geleceği belirsizliğini koruyor. İsmi bir süredir Fenerbahçe ile de anılan Fransız sağ bek iddialara çok net yanıt verdi.
LİZBON'UN PLANLARINDA YER ALMAM!
Sporting Lizbon'a geri dönme ihtimali hakkında da konuşan Rosier, "Ruben Amorim çok iyi bir teknik direktör ancak onun gelecek planları arasında yer aldığımı sanmıyorum. Şampiyon oldular ve çok iyi bir kadroları var. Ancak Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamaz ve başka bir takımla anlaşamazsam geri dönebilirim" dedi.
HAYALİM PREMİER LİG'DE OYNAMAK
Menajerinin Beşiktaş ile görüştüğünü ve teklifleri görmek istediğini söyleyen yıldız futbolcu, hayalinin Premier Lig olduğunu açıkladı. Fransız yıldız, "Bence orası dünyadaki en iyi lig. Şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalimden önce karar vermek istemedim. Hala teklifleri bekliyorum" dedi.
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