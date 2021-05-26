Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan A Spor'a bomba açıklamalar





"İMZA TÖRENİNDE 'YANDIK' DEDİM"

"İmza töreninden sonra 'Yandık' dedim. Üstümüzdeki sorumluluğu o an hissettim. 'Biz burada başarılı olmak zorundayız' dedim."



"Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam. Biz başarılı olacağız. Ben yenildiğimiz maçtan sonra, şampiyon olacağımızı söyledim. Biz her şeyimizi sonuna kadar vereceğiz."



"Ben hep nisan ayını işaret ettim. O curcunada tam kadro olmamız önemliydi, kalamadık bir türlü. Milli takımdan herkes bir döndü, herkes sakat."

"Beşiktaş için ilk 2'ye giremez dendi, yazılan ve çizilenlerin farkındayım. Ortada bir oyun var. Sen istediğin kadar o eksik, bu eksik de."



"Herkes, 'Beşiktaş şampiyonluğu hak etti' dedi. Demek ki biz izleyen insanlara bir şey sunmuşuz. Biz bir şey sunmak zorundayız."