Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan A Spor'a bomba açıklamalar
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a verdiği röportajda bomba açıklamalarda bulundu. "Benim için başarı kriteri çok farklı, ben iki genç kaleciyle oynadım. Benim için başarı kriteri bu" diyen Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz'ı camiaya kazandırmaya çalıştığını söyledi. Yalçın, "Ben kulübe hiçbir şekilde zorluk yaratmaya çalışmadım. Ekonomik bir kadro kurdum. Tarihin en zor sezonunda kadroyu böyle tutmak, genç oyuncuları kullanmak çok önemli" dedi. Yalçın ayrıca Beşiktaş'taki gelecekleri merak konusu olan Ghezzal ve Aboubakar'la ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
Şampiyon Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Bu sene kazanılan çifte kupada oyuncuların büyük emeği olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Başarı ve başarısızlık, ortası yok. Biz artısını almak istiyorduk. Şimdilik durum iyi. Bu sene doğal olarak problemler yaşadık. Bu kupalar, oyuncuların kazandığı kupalar" ifadelerini kullandı.
"RIDVAN'I CAMİAYA KAZANDIRMAYA ÇALIŞTIM"
Başarı kriterinin farklı olduğunu söyleyen Yalçın, "Benim için başarı kriteri çok farklı, ben iki genç kaleciyle oynadım. Benim için başarı kriteri bu. Rıdvan'ı camiaya kazandırmaya çalıştım" şeklinde konuştu.
"EN BÜYÜK BAŞARISIZLIĞIM..."
Kulübe zorluk çıkarmamak için ekonomik bir kadro kurduğunu dile getiren başarılı teknik adam, "Tarihin en zor sezonunda kadroyu böyle tutmak, genç oyuncuları kullanmak çok önemli. En büyük başarısızlığım da Güven mesela. Onu bir türlü bu işin içine sokamadım" dedi.
İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;
"Çalışma şartları ve koşulları, her yerde aynı olmuyor. Bu da çok normal bir durum. Yaptığımız işin eleştiri boyutları çok. Yaptığımız işin karşılığı da bu. Başarı ve başarısızlık durumunda sonuçlar farklı. Türkiye'de işin gerçeği bu."
"Başarı ve başarısızlık, ortası yok. Biz artısını almak istiyorduk. Şimdilik durum iyi. Bu sene doğal olarak problemler yaşadık. Bu kupalar, oyuncuların kazandığı kupalar."
"Çıkıp her şeyi konuşamıyorsun. Yaptığımız iş zor bir iş, her şeyi konuşursan iş farklı bir yere gidiyor. Benim için başarı kriteri çok farklı, ben iki genç kaleciyle oynadım. Benim için başarı kriteri bu. Rıdvan'ı camiaya kazandırmaya çalıştım."
"TARİHİN EN ZOR SEZONU"
"Ben kulübe hiçbir şekilde zorluk yaratmaya çalışmadım. Ekonomik bir kadro kurdum. Tarihin en zor sezonunda kadroyu böyle tutmak, genç oyuncuları kullanmak çok önemli. En büyük başarısızlığım da Güven mesela. Onu bir türlü bu işin içine sokamadım."
"Bu sezon, Avrupa'da oynamak için doğru sezon değildi. Şampiyonlar Ligi bileti aldık, keşke almayalım derdik haberimiz olsa. Bir hazırlık sürecimizin olması gerekiyordu. Biz o süreci yaşayamadık ki. Geçen sezon, bizim için doğru sezon değildi."
"Kimsenin başarı beklediğini de sanmıyorum. PAOK köy takımıymış, bu söylemler çok kullanılıyor. Biz hata yapmadık. Bizlik bir durum yoktu. Hazırlık maçı yapmadan, PAOK maçını oynadın diyorlar. Siz oradan onu biliyorsunuz, biz buradan onu bilmiyoruz."
"Çöp diyorlar, bir oyuncuya çöp denir mi? Ayıp bu."
"Biz de biliriz 200 milyon avroluk takım kurmayı. Biz hem başarılı olmak hem de ekonomiyi korumak zorundayız. Devre arasında bir oyuncu aldık, Cenk de sakatlandı."
"İMZA TÖRENİNDE 'YANDIK' DEDİM"
"İmza töreninden sonra 'Yandık' dedim. Üstümüzdeki sorumluluğu o an hissettim. 'Biz burada başarılı olmak zorundayız' dedim."
"Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam. Biz başarılı olacağız. Ben yenildiğimiz maçtan sonra, şampiyon olacağımızı söyledim. Biz her şeyimizi sonuna kadar vereceğiz."
"Ben hep nisan ayını işaret ettim. O curcunada tam kadro olmamız önemliydi, kalamadık bir türlü. Milli takımdan herkes bir döndü, herkes sakat."
"Beşiktaş için ilk 2'ye giremez dendi, yazılan ve çizilenlerin farkındayım. Ortada bir oyun var. Sen istediğin kadar o eksik, bu eksik de."
"Herkes, 'Beşiktaş şampiyonluğu hak etti' dedi. Demek ki biz izleyen insanlara bir şey sunmuşuz. Biz bir şey sunmak zorundayız."
GHEZZAL AÇIKLAMASI...
"Ghezzal'ı telefondan 1 dakika falan izledim ve hemen getirin bunu dedim."
"Oyuncuda yetenek varsa, Ozan Tufan gibi, ondaki yeteneği ortaya çıkarmak zor değil. Biz abisi olarak yol gösteriyoruz sadece."
"Ozan'a sadece futbolcusun, böyle oynaman gerekiyor dedik. Bunu yapamazsan ben sana yardım edemem. Ben oyunculara baskı uygulamam."
"Futbolcuyken şunu yapıyordu diyorlar. Sana ne kardeşim benim futbolculuk dönemimden? Sen neden yalanlar anlatıp da itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun? Benim teknik direktörlüğüme bak."
"Neden olmayayım, takımın başında olmak ve çalışmak istiyorum. Henüz yönetimle görüşmedim. Hoca onu istiyor, bunu istiyor diyorlar. Biz başka şeyler istiyoruz, bizim maddi konuşacağımız konu en son. Biz önce sistemi konuşacağız."
"Ben başarılı olmayacağım yerde çalışamam, ben başarılı olmak zorundayım."
"Beni kontrat korumaz, beni başarı korur. Taraftar arkamda olursa, o beni korur. Kontrat beni korumaz."
"ABOUBAKAR'LA SEZON İÇİNDE BİR PROBLEM YAŞADIK"
"Aboubakar'la sezon içinde bir problem yaşadık. Yeni Malatyaspor maçından çıkarken yaptığı bir hareket vardı, 87. dakikada oyundan çıkıyordu. 45'te isyan edebilirsin, 30'da isyan edebilirsin, 50'de isyan edebilirsin. 87'de oyundan çıkarken bu tavır olmaz."
"Aboubakar'la henüz konuşmadık. Devam edecek mi bilmiyorum. Ekonomi benim işim değil, bu başkanın vereceği karar."
"DEVRE ARASINDA HULK'U İSTEDİM"
"Ben devre arasında Hulk'u istedim, yalvardım. Ekonomisi de çok büyük değildi ama büyük dediler, karşına ekonomi çıkınca camianı korumak adına duruyorsun. Biz bu parayı ona ödeyemeyiz, lisans çıkaramayız, limitimiz yok denince ben ne yapayım?"
Sağ olsun başkan hiçbir isteğimizi kırmadı. Beşiktaş, çok önemli bir başkan yakaladı. Ekonomiyi düşecek bir başkan yakaladı. Çok hassas
"İtiraz etme şeklimi eleştiriyorlar. Bu sefer elimi cebime koyuyorum, maç izliyor diyorlar. Bazı şeyleri de sineye çekeceğiz."
"Sendeledik ama toparladık. Hafif iniş çıkışlar seni iyiye götürür."
"İki kupanın karşılığı hiçbir şeyle ölçülemez. O mutluluğun bir karşılığı yok."
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