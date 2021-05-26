Villarreal - Manchester United UEFA Avrupa Ligi finali | CANLI ANLATIM
UEFA Avrupa Ligi final maçında İspanyol temsilcisi Villarreal ve İngiliz devi Manchester United karşı karşıya geliyor. Villarreal - Manchester United finalinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
VILLARREAL-MANCHESTER UNITED İLK 11'LER
Villarreal: Rulli, Pedraza, Albiol, Pau Torres, Foyth, Trigueros, Parejo, Capoue, Pino, Bacca, Moreno.
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Shaw, McTominay, Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood, Rashford, Cavani.
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İNGİLİZ EKİBİNİN KAZANMASI BİZİM LEHİMİZE!
Dev finali gelecek sezon Şampiyon Ligi'ne katılmayı garantileyen Manchester United'ın kazanması halinde Beşiktaş Devler Ligi'ne 3. torbadan katılacak. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön elemeden başlayacak.
Eğer La Liga'yı 7. sırada bitiren Villarreal kupaya uzanırsa Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı ön eleme maçlarından sonra belli olacak. Galatasaray ise 2. ön elemeden başlayacak.