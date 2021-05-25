Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'dan transfer atağı! Henry Onyekuru bombası!

TRABZONSPOR'A MAREK HAMSİK ÖNERİSİ

Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen 33 yaşındaki yıldız oyuncu için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Trabzonspor'un orta sahaya takviye için bir süredir görüşme halinde olduğu Lucas Biglia için beklenen aşamanın henüz elde edilememesi üzerine sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler tecrübeli bir orta saha arayışı içerisinde olan Trabzonspor'a Marek Hamsik'i önerdi.