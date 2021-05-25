Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'dan transfer atağı! Henry Onyekuru bombası!
Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya çalışan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yaptı. Galatasaray'da satın alma opsiyonu ile kiralık forma giyen Onyekuru için girişimde bulunan Trabzonspor, 2 yıldız için de harekete geçti. İşte detaylar...
Galatasaray'ın devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımın Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı konuşulurken Trabzonspor iddiası geldi.
Nijerya basını bordo-mavili takımın Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için ciddi şekilde girişimde bulunduğu ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını yazdı. Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu alamaması durumunda futbolcunun Trabzonspor'u tercih edebileceği de vurgulandı.
"ABDULLAH AVCI HENÜZ KARARINI VERMEDİ"
Transferin detaylarıyla ilgili A Spor canlı yayınında konuşan Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, Henry Onyekuru için bir girişim olduğunu doğruladı ancak Abdullah Avcı'nın bu transferde henüz kararını vermediğini belirtti.
Şu sıralarda Onyekuru'nun menajerinin Türkiye'de bir kulüp arayışı var. Oyuncunun menajeri Trabzonspor'u önerdi. Ancak Abdullah Avcı'nın şu an için Onyekuru hakkında vermiş olduğu bir karar yok.
TRABZONSPOR'A MAREK HAMSİK ÖNERİSİ
Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen 33 yaşındaki yıldız oyuncu için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Trabzonspor'un orta sahaya takviye için bir süredir görüşme halinde olduğu Lucas Biglia için beklenen aşamanın henüz elde edilememesi üzerine sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler tecrübeli bir orta saha arayışı içerisinde olan Trabzonspor'a Marek Hamsik'i önerdi.
IFK Göteborg takımında forma giyen 33 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor'a getirebileceklerini ileten menajerler, bordo-mavili takımdan ödenebilecek rakamları istediler. Trabzonspor yönetim kurulu ise teknik direktör Abdullah Avcı'ya oyuncu hakkındaki kararını sordu. Marek Hamsik'e olumsuz bakmayan Abdullah Avcı'nın ise son kararını vermediği hala Biglia konusunda daha ısrarcı olduğu da öğrenildi.
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