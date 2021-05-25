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Sakaryaspor'da final coşkusu! Taraftarlar takımı şampiyonluk şarkılarıyla uğurladı

'un evinde 'u 5-1 mağlup etmesinin ardından şehirde taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyleyerek takımı tesislere meşalelerle uğurladı. Galibiyet sonrasında Sakaryaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’ta finale yükseldi.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Sakaryaspor'da final coşkusu! Taraftarlar takımı şampiyonluk şarkılarıyla uğurladı

Evinde 'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdıran , taraftarına bayramı yaşattı. Mücadeleyi stat dışında takip eden taraftarlar, maç sonu şampiyonluk şarkıları söyleyip takımı meşalelerle uğurladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u sahasında 5 - 1 mağlup etti. Galibiyet sonrasında Sakaryaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta finale yükseldi.

Sakaryaspor'un taraftar grubu Tatangalar, galibiyet sonrası adeta coştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında mücadeleyi stadyum dışında takip eden taraftarlar, bitiş düdüğü çaldığı anda şarkılar söyleyip meşaleler yaktı. Takımın finale yükselmesini kutlayan taraftarlar, futbolcuları şampiyonluk şarkılarıyla uğurladı.

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