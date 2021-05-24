Çağlar Söyüncü EURO 2020 için iddialı! Kendimizi favori görüyorum

Çağlar Söyüncü, Leicester City ile son maçta Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Son maçta şanssız bir mağlubiyet oldu, ondan dolayı üzgünüz ama sezonu FA Cup gibi önemli bir kupayla kapattığımız için de mutluyuz. Hatalarımızdan ders çıkartıp devam edeceğiz. Şimdi orası bitti inşallah milli takımımızı en iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Hep birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sezon benim için iyi başlamıştı. Ondan sonra sakatlığım oldu, 3,5-4 aya yakın. O süreç kolay geçmedi. Allah'a şükürler olsun döndükten sonra biraz zorladı ama iyi bitirdiğimi düşünüyorum. İnşallah burayı da iyi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.