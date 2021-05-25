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Ryan Donk'a sürpriz talip! Göztepe Galatasaray'dan üç oyuncu istiyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımda kimin kalıp kimin kalmayacağı merak edilmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yaşanan bu gelişmelerin ardından flaş bir transfer gündeme geldi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Ryan Donk'a sürpriz talip! Göztepe Galatasaray'dan üç oyuncu istiyor

'de gelecek yılın kadro planlaması için kolları sıvayan Göztepe, savunmasını Galatasaray'ın yıldızıyla güçlendirmek istiyor.

Savunmanın ortasında forma giyen ile sezon devam ederken yollarını ayıran, sözleşmesi biten ile de vedalaşan yönetim, mutlaka en az bir stoper takviyesi yapacak.

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Teknik direktör 'ın raporuna göre hareket eden İzmir ekibi, Galatasaray'dan sağ bek ve sol bek 'ı transfer listesine aldı.

DONK SÜRPRİZİ!

Öte yandan Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçecek. Göz-Göz, transferi en kısa sürede gerçekleştirmek istiyor.

Göztepe, 'de uzun süre forma giyen Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Donk'a cazip bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli savunmacı, 'da Waalwijk, Alkmaar, İngiltere'de , Belçika'da Club Brugge formalarını giyerken Türkiye'de Kasımpaşa'da da görev yaptı.

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