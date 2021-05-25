İşte Loris Karius'un yeni adresi! Almanya'da tutunamadı

Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de kiralık olarak forma giyen Alman kaleci Loris Karius, İngiliz devi Liverpool'a geri dönmeye hazılanıyor.

Berlin temsilcisinin geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki kalecinin kiralık sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Geri kalan sezonda bir çok maçta yedek kulübesinde yer alan Karius, Union Berlin ile 4 Bundesliga ve 1 de kupa maçı olmak üzere toplam 5 maçta forma giydi.

2 YIL BEŞİKTAŞ 'TA OYNADI

2018-2020 yılları arasında kiralık olarak ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Alman file bekçisi siyah beyazlılarda da beklentilerin uzağında kalmıştı. Bu dönemde 67 maçta sahada yer alan Loris Karius, kalesinde 95 gole engel olamamıştı.