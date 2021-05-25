16 kulüp başkanından TFF'ye çağrı: Küme düşme kaldırılsın

Bir yılda üç kez transfer oldu. 16 takım, yaklaşık 10 milyon nüfusa tekabül ediyor. Bu durum 10 milyon insanı etkiler. Mart ayında bölgesel ligin açılmasıyla transferlerden dolayı 3. Lig kulüplerin oyuncu adına kayıpları oldu. Bu durumu sadece 3. Lig yaşadı. Siyasetçiler sesimizi duysun bir an önce küme düşme olayının ortadan kaldırılmalı. Hem maddi hem manevi büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıların görünmesini istiyoruz" diye konuştu.