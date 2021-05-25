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16 kulüp başkanından TFF'ye çağrı: Küme düşme kaldırılsın

Misli.com 3. Lig’den ’e düşen 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ile görüşerek bu yıl 3. Lig’den düşme olmamasını talep edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kulüpler, 2020-2021 sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasını istiyor. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimzde...

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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16 kulüp başkanından TFF'ye çağrı: Küme düşme kaldırılsın

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Cizrespor, Tokatspor, Tekirdağspor, 1877 Alemdağspor, Çengelköy Fut.Yat.A.Ş, Gölcükspor, Manisaspor, Muğlaspor, , Sultanbeyli Bld Spor, Yozgat 1959 Fk, Kemerspor, Silivrispor, Arhavispor, Payasspor ve Kozanspor başkanları harekete geçti.

Pandemi bu yıl etkilenen kulüpler, Misli.com 3. Lig 2020-2021 sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasını istiyor.

Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, 16 kulübün başkanının İstanbul'da bir araya geldiğini söyledi. Tuna, oyun devam ederken oyunun kurallarının değiştirilemeyeceğini söyledi. Tuna, "Geçen sezon yaşanan bazı olumsuzluklar yüzünden bizler 3. Lig'deki düşmelerin kalkmasını istiyoruz.

Bir yılda üç kez transfer oldu. 16 takım, yaklaşık 10 milyon nüfusa tekabül ediyor. Bu durum 10 milyon insanı etkiler. Mart ayında bölgesel ligin açılmasıyla transferlerden dolayı 3. Lig kulüplerin oyuncu adına kayıpları oldu. Bu durumu sadece 3. Lig yaşadı. Siyasetçiler sesimizi duysun bir an önce küme düşme olayının ortadan kaldırılmalı. Hem maddi hem manevi büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıların görünmesini istiyoruz" diye konuştu.

MEKSİKA'DA 5 YIL SÜREYLE KÜME DÜŞME KALDIRILDI

, Meksika ve modellerinin uygulanmasını istediklerini anlatan Tuna, şunları kaydetti:
"İngiltere'de, İngiltere Premier lig ile 2. lig 3.lig, 4.lig kulüplerinin bağlı olduğu İngiltere Futbol Ligi, 250 milyon sterlinlik kurtarma paketi açıkladı.

Meksika 1. Futbol liginde de 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı. Arjantin Futbol Federasyonu da korona virüsü salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmeyi kaldırdı."

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