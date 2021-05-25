Galatasaray'da kritik seçim! Yeni başkan kim olacak?

Galatasaray'da aylardır devam eden kriz sezonun sona ermesiyle daha da alevlendi. 12-19 Haziran'da yapılması beklenen başkanlık seçiminin bu krizleri bitireceği düşünülürken, her geçen gün heyecan da artmaya başladı. Şu ana kadar Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Işın Çelebi ve Burak Elmas resmen adaylığını duyururken, gün içerisinde de İbrahim Özdemir'in seçime gireceğini açıklaması bekleniyor.

'SİZ GİRMEYECEKSENİZ BEN GİRECEĞİM'

Mevcut yönetimde de hareketli saatler yaşanacak. Başkan Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bir araya geleceği öğrenildi. Albayrak'ın, Cengiz'e, "Kararınızı bekliyorum. Siz seçime girmeyecekseniz, ben aday olacağım" diyeceği kaydedildi. Abdurrahim Albayrak'ın aday olmaya karar verirse, soluğu Yiğit Şardan'ın yanında alacağı ve Şardan'la beraber çalışıp, ortak bir liste hazırlayacağı da gelen haberler arasında. Özetle; Galatasaray'da son dönemde görülmemiş, 6 adaylı bir seçim heyecanı olacak.