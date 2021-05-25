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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Serdar Dursun savaşı! 27 gol attı devleri peşine taktı

ve transferi için kapışıyor. Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan Serdar Dursun transfer savaşı çıkardı. takımlarından Darmstadt'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 5 kulübü peşine taktı.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Serdar Dursun savaşı! 27 gol attı devleri peşine taktı

Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan transfer savaşı çıkardı. takımlarından Darmstadt'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta ve olmak üzere 5 kulübü peşine taktı.

MENAJERİ GÖRÜŞME YAPIYOR
29 yaşındaki futbolcuya bu iki kulübün yanı sıra , ve de teklif yaptı.

Sözleşmesi sona eren Serdar kesin kararını 10 gün içinde verecek.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ İSTİYOR


Attığı 27 golü 6 da asistle süsleyen Serdar Dursun konusunda özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok istekli olduğu öğrenildi. Türk yıldız da ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

2016'DA ALMANYA'YA GİTTİ
Şenol Güneş tarafından 'a alınmaması büyük tartışma yaratan Serdar Dursun, 2016 yılında 'ten 'ya giderek bir bakıma kaderini değiştirdi.

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