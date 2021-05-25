Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Serdar Dursun savaşı! 27 gol attı devleri peşine taktı

Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan Serdar Dursun transfer savaşı çıkardı. Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 5 kulübü peşine taktı.