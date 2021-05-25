Fransızlar Burak Yılmaz'ı yılın 11'ine almadı!

Fransa'da PSG'nin önünde şampiyon olan Lille adeta tarih yazdı. Bizim çocuklar Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik hem golleri hem de asistleriyle bu büyük başarıda baş rol oynadı. Ancak Fransızlar, Türk yıldızların başarısına adeta seyirci kaldı. Profesyonel Futbolcular Birliği sezonun en iyi 11'ine 16 gol ve 5 asisti olan Burak Yılmaz'ı almadı. Fakat buna karşın sadece 19 maça çıkıp 8 gol atan PSG'li Neymar 11'de kendisine yer buldu. Büyük tepki toplayan skandal kadrodaki en çok dikkat çeken ayrıntı ise 11'de hiç Müslüman futbolcunun bulunmaması oldu.