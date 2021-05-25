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A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvaya galibiyetle başladı

Son dakika haberi..., ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti. Milliler, turnuvadaki ikinci maçında yarın ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021
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A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvaya galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, İtalya'nın Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 16-14'lük setlerle kazandı.

Milliler, turnuvadaki ikinci maçında yarın ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.

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