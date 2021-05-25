A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvaya galibiyetle başladı
Son dakika haberi...A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti. Milliler, turnuvadaki ikinci maçında yarın ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, İtalya'nın Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 16-14'lük setlerle kazandı.
Milliler, turnuvadaki ikinci maçında yarın ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.