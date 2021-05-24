24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika | Sergen Yalçın'dan flaş sözleşme açıklaması

Beşiktaş'la ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan , yeni mukavele konusunda henüz bir görüşme gerçekleşmediğini belirtti. Yıllık 2.5 milyon Euro istediği iddia edilen Yalçın, “Sezon bitince tatile çıktım. Kimseyle ne sözleşme ne de para konusunu konuştum.” dedi.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Son dakika | Sergen Yalçın'dan flaş sözleşme açıklaması

Beşiktaş'ı hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak tarihi bir başarı yakalayan teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sözleşme konusunda henüz yönetimle görüşmediğini söyledi.

2.5 MİLYON EURO AÇIKLAMASI...
Son derece zorlu geçen sezonun ardından arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye tatile gittiğini ve bir müddet dinlenmek istediğini söyleyen Yalçın, yönetimden yeni mukavele için 2,5 milyon euro talep ettiği iddiasının hatırlatılması üzerine, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben tatildeyim. Kimseyle ne para ne de sözleşme konuştum" dedi. Siyah beyazlı yönetimin, cuma günü Sergen Yalçın'la masaya oturması bekleniyor.

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