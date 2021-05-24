Başkan Erdoğan söz verdi! Şampiyonlar Külliye'de misafir olacak
Gaziantep'in ev sahipliğinde oynanan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi (EAFF) final müsakabakasında Legia Warsaw'ı 3-1 mağlup ederek, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Kulübü'nün takım kaptanı Rahmi Özcan ve Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu kutlayan Başkan Erdoğan'ın telefon görüşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın tüm takımı ağırlama sözü verdiği öğrenildi.
Takım Kaptanı Özcan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kupayla birlikte ziyaret etmek istediğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise tüm takımı ağırlama sözü verdiği öğrenildi.
Gaziantep'te yapılan ve pazar günü oynanan Avrpupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya'nın Legia Warsaw takımını 3-1 mağlup eden Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, şampiyonluk kupasını gerçekleştirilen tören ile almıştı.
Açılış seronomisine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı turnuvanın final maçının bitiş düdüğü ile birlikte saha içerisinde futbolcu, teknik kadro ve kulüp yöneticileri davul zurna eşliğinde, halaylar çekerek kupa coşkusunu doyasıya yaşadılar.
Türkiye'yi gururlandıran haberin ardından ise Gaziantep Şahinbey Belediye Ampute Takımı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon ile arayarak şampiyonların coşkusuna ortak olmuştu.
TELEFON GÖRÜŞMESİNDE KONUŞULANLAR ORTAYA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şampiyon Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nı tebrik etmek için Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile yaptığı görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan başarıdan dolayı oyuncuları tebrik ederek, "Şahinbey Ampute Takımını tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ise, "Alınan şampiyonlar ligi kupasını Cumhurbaşkanıza, Türk halkına ve Gazze'de zulüm gören Filistinlilere armağan ediyoruz" dediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Takım Kaptanı Rahmi Özcan'la görüşerek ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik etti. Şahinbey Ampute Futbol Takım Kaptanı Rahmi Özcan, kupa ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek istediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise takım kaptanı Özcan'a ise, "İnşallah kısa sürede ayarlayarak şampiyonları misafir edelim. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" dediği öğrenildi.
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