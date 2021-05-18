Beşiktaş çifte kupa için! Sergen Yalçın'dan iddialı sözler
Şampiyon Beşiktaş Türkiye Kupası için sahaya iniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor ile oynayacakları final öncesinde açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar: Sezon boyunca çok acı çektik. Buraya kadar kolay gelmedik. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Sezon başında iki kulvarda da sonuna kadar gitmeyi hedefledik. İnşallah bu kupayı da alıp sezonu iki kupayla taçlandırmayı başarırız.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor ile oynayacakları final öncesinde açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar: Sezon boyunca çok acı çektik. Buraya kadar kolay gelmedik. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Sezon başında iki kulvarda da sonuna kadar gitmeyi hedefledik. İnşallah bu kupayı da alıp sezonu iki kupayla taçlandırmayı başarırız..
FİNAL İÇİN ACELEYE GEREK YOKTU
Süper Lig çok stresliydi. 3 gün sonra ara vermeden kupa maçını oynatmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Aceleye gerek yoktu. 2 gündür oyuncularımız antrenman yapmadı. Herhangi bir hazırlık yapamadık. İlk antrenmanımızı maçtan 1 gün önce yapacağız. Herşeye rağmen hazırız.
BU MAÇIN STRATEJİSİ ÖNEMLİ
Kupa finali tek maç üzerinden oynanıyor. Bu maçta oyunun tamamında stratejimizi doğru bir şekilde uygulamamız gerekiyor... Antalyaspor müthiş savunma yapan bir ekip. Almamız gereken 1 kupa daha var. O kupayı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız…
İKİ TAKIM DA ŞİMDİDEN KAZANDI
Final oynayan iki takımın da kazandığını düşünüyorum. Sadece bir tanesi sonuca ulaşacak. Verdiğimiz mücadeleyi sonuçlandırmak istiyoruz.
YİNE Mİ MAÇ VAR DİYORUZ!
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, "Biz bile bazen kulübede otururken 'Yine mi maç var' diyoruz. Oyuncuların durumunu siz düşünün" ifadelerini kullandı.
İZMİR'DE 'SEZON FİNALİ'
Türkiye Kupası'nda final günü... Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Antalyaspor bugün finalde kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar'ın lig şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.
İstanbul'a çifte kupayla dönmenin hesabını yapan Kara Kartal, aynı statta ikinci kez zafer yaşamaya çalışacak. Akdeniz ekibi Antalyaspor ise finalde sürpriz yaparak Avrupa bileti almaya çalışacak. Ersun Yanal'ın öğrencileri büyük bir sürpriz yaparak adını finale yazdırmayı başarmıştı…Final maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
HEYKELİM YAPILIRSA BENİ ÇOK MUTLU EDER
Kartal'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Atiba Hutchinson çarpıcı açıklamalara imza attı. Kanadalı yıldız, "Heykel meselesi çok gurur verici bir şey. Taraftarların bu isteğinden dolayı çok mutluyum. Nerede yapıldığının benim için önemi yok. Yapılırsa beni mutlu eder" ifadelerini kullandı.
İZMİR'DEKİ FİNALLERİN 4'ÜNÜ KAZANDI!
İzmir'de 5 kez final oynayan Beşiktaş 4'ünde güldü. 1983-84'te Trabzon'a yenilen Beşiktaş, daha sonraki yıllarda Trabzonspor'u, F.Bahçe'yi (2 kez) ve Erciyes'i yendi.
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