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Son dakika | Kenan Karaman'dan flaş transfer açıklaması

Son dakika haberi...A Milli Takım kampına katılmak üzere 'dan Türkiye'ye gelen , transferi konusunda açıklamada bulundu. Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan 27 yaşındaki golcü, "Türkiye de Avrupa da olabilir. Henüz karar vermedim, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kesin kararımı vereceğim" dedi.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Son dakika | Kenan Karaman'dan flaş transfer açıklaması

A Milli Takım kampına katılmak üzere Almanya'dan Türkiye'ye gelen Kenan Karaman, transferi konusunda açıklamada bulundu.

Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan 27 yaşındaki golcü, "Türkiye de Avrupa da olabilir. Henüz karar vermedim, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kesin kararımı vereceğim" dedi.

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