Son dakika: Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırdı

27 yaşındaki oyuncu, "Teşekkür ederim! Artık veda vakti. Yolum başka yerde devam edecek. Taraftarlara, takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Burada çok heyecan verici üç yıl geçirdim ve hem kişisel hem de fiziksel olarak olgunlaştım. Kulübe gelecek için en iyisini diliyorum ve takımın bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum" mesajını paylaştı.