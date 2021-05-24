Son dakika: Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırdı
Son dakika haberine göre; Türkiye'nin EURO 2020 aday kadrosunda bulunan milli futbolcumuz Kenan Karaman, Bundesliga 2'de mücadele eden Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman, takımdan ayrıldığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
2018 yazında Düsseldorf'a katılan milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyordu.
27 yaşındaki oyuncu, "Teşekkür ederim! Artık veda vakti. Yolum başka yerde devam edecek. Taraftarlara, takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Burada çok heyecan verici üç yıl geçirdim ve hem kişisel hem de fiziksel olarak olgunlaştım. Kulübe gelecek için en iyisini diliyorum ve takımın bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum" mesajını paylaştı.
SÜPER LİG DEVLERİ PEŞİNDE
Milli futbolcunun adı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu. İtalya'dan Genoa da tecrübeli oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında.
KENAN KARAMAN'IN İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Bundesliga 2 ve Almanya Kupası'nda 29 karşılaşmaya çıkan Kenan Karaman, 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Almanya altyapısında yetişen milli futbolcu daha önce Hannover 96 ve Hoffenheim formaları giydi.
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