Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den gündeme ilişkin flaş açıklamalar

Eleştirilmemek mümkün değil, bizim aldığımız her karar Türkiye'deki futbol için. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. Play-off finalleri kaldı. Sezona 11 Eylül'de başladık, devre arası vermeden 42 hafta oynadık. Kulüpler Birliği'nden küme düşmeme konusunda toplu bir karar geldi, biz çok düşündük. Onlara hak vererek, düşmeyi kaldırmıştık. Zor bir sene oldu ama biz ve kulüplerimiz, birbirimize destek olduk. Belki 25-26 yıldır böyle bir lig yaşanmadı. Son haftaya 3 takım, eşit şansla girdi. Son 3 haftadaki maçları aynı gün ve aynı saatte başlattık.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONDA KAÇ TAKIM OLACAK?

"Süper Lig'de ana hedefimiz bence 18 takım olmalı. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünmekte. 1. Lig'in de 18 takımla olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor."

MAÇLAR NE ZAMAN SEYİRCİLİ OYNANACAK?

"Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Hedefimiz seyircili oynatmak. Belli sayıda seyircili oynatırsanız, o yetki kulüplerde olacaktır. Biz de TFF olarak rahat edeceğiz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak istiyoruz"

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

"İlk müracaatı Fenerbahçe yaptı. Samsun'dan Ankara'ya Eskişehir'e İzmir'e birçok kulüp, bu maddeden istifade etmek için müracaat etti. Bazı takımlar, karşı görüşü oldu. Bunlar Hukuk Kurulu'nda. Yakın bir zamanda en doğru kararı vereceğiz... Biz karar aldıktan sonra bunun itiraz yolları da açık. Bir karar alacağız ama hukuksal yollarının açık olduğunu görüyoruz. En doğru kararı, en kısa sürede alırız. TFF arşivlerinde her şey mevcuttur. İncelemeler devam ediyor. En kısa zamanda ilan etmeyi düşünüyoruz. Tahkim var, Genel Kurul var. Biz karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım memnun olmayacak."

DEVLER LİGİ ÖNCESİ BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ

"Chelsea maçı çok sıkıntılı gidiyordu, Chelsea 4. oldu. Beşiktaş ve TFF olarak biz, bundan çok mutluluk duyduk. Bir takımımız, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor. Bundan büyük gelir elde edilecek. Beşiktaş, son temsil ettiğinde çok başarılı olmuş ve çok büyük puanlar kazanmıştı."

LILLE'E ŞAMPİYONLUK TEBRİĞİ

"Herkes Lille'in galip gelmesini istiyordu. Senelerdir PSG şampiyon oluyordu, bu sene Lille'in şampiyon olmasını istedik. İlk devrenin sonunda Burak'ın penaltıyı atması beni çok mutlu etti. Hiç tereddüt etmeden penaltının Burak'a verilmesi beni çok mutlu etti. 2-0 olunca herkes çok rahatladı. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Türkiye'yi inanılmaz şekilde tanıttılar. Bundan çok büyük gurur duyuyorum."

EURO2020 HAYALİ

"3 maçtan puan alarak, EURO 2020'de gruptan çıkmak istiyoruz. Ne yapıp yapıp, gruptan çıkmak istiyoruz. Benim hayalim Wembley'de final oynamak. Bizim çocukların da, Şenol hocanın da hedefi gruptan çıkmak. Hayal ve hedef, final oynamak."

ZEMİN SORUNU

"Stadyumların bakımı bizim işimiz değil. Biz teftiş yaparız ve maçın oynanıp oynanamayacağına karar veririz. Artık her takım, bir görevli bulunduracak ve sahalardan onlar sorumlu olacak. Artık kararlıyız, belki de bu sahada maç oynanmaz diye karar alacağız. Birçok futbolcumuzun geçirdiği sakatlıkların bu zeminler olduğunu söylediler. Bundan ödün vermeyeceğiz."