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'Bizim Çocuklar' manşetlerde! Dünya onları konuşuyor

Fransa Ligi'nde milli yıldızlarımızın formasını giydiği şampiyon olarak 10 yıllık hasreti sona erdirdi. Lille'de 16 gol 5 asistlik katkı sağlayan , şampiyonluğun mimarı olmayı başarırken, milli futbolcularımız manşetlere taşındı.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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'Bizim Çocuklar' manşetlerde! Dünya onları konuşuyor

Milli futbolcular , ve 'in formasını giydiği 'in 10 yıl aradan sonra tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşması basınında geniş yer buldu.

Şampiyonlukta başrol oynayan Burak Yılmaz ön plana çıkarılırken, milli yıldızdan kurtarıcı diye bahsedildi.

Spor gazetesi L'Equipe'in haberinde, "David ve Yılmaz'ın sayesinde Angers'i neredeyse sarsılmadan mağlup eden Lille, inanılmaz bir sezonun sonunda tarihinde dördüncü şampiyonluğunu elde etti." ifadesi kullanıldı.

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını gururla taşıdığı aktarılan haberde, Lille'in cesaretiyle, saha içindeki organizasyonu ve forvet hattındaki yetenekleriyle şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.

kanalının haberinde Lille'in ligde şampiyon olduğu hatırlatılarak, "Bu başarının mimarları (teknik direktör) , Burak Yılmaz ve (eski teknik direktör) ." yorumunda bulunuldu.

Haberde, Lille'in sezon içerisinde teknik direktör değiştirmesine rağmen şampiyonluğu elde ettiği kaydedildi.

Ülkenin en önemli gazetelerinden , "Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü." başlığını kullandı.

Burak Yılmaz'ın Lille'in "kurtarıcısı" olarak nitelendirilen haberde, Burak Yılmaz'ın son 6 maçta 6 gol kaydettiği, Angers karşısında yine sahneye çıktığını ve penaltıyı gole çevirmesiyle takımın şampiyonluğa ulaştığı vurgulandı.

Kamu yayıncısı , okuyucularına Lille'in şampiyonluğunu duyurduğu haberde Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile genç futbolcu 'nın kollarıyla "Y" işareti yaptığı fotoğrafı kullandı. Haberde, Lille'in ligde Paris Saint-German'in baskısına rağmen şampiyon olmayı başardığı belirtildi.

İngiliz basınından , Lille'in ligin son maçını ve Burak Yılmaz'la kazandığını ve 'yi geçerek müthiş bir şampiyonluğa ulaştığını yazdı.

ESPN ise Fransa'da şampiyonluğa uzanan Lille'i manşetlerine taşıdı. PSG'nin hakimiyetine son veren Lille'in Burak Yılmaz'ın etkileyici performansıyla 10 yıl sonra şampiyon olduğuna vurgu yapıldı.

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