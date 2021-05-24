'Bizim Çocuklar' manşetlerde! Dünya onları konuşuyor
Fransa Ligi'nde milli yıldızlarımızın formasını giydiği Lille şampiyon olarak 10 yıllık hasreti sona erdirdi. Lille'de 16 gol 5 asistlik katkı sağlayan Burak Yılmaz, şampiyonluğun mimarı olmayı başarırken, milli futbolcularımız manşetlere taşındı.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in 10 yıl aradan sonra tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşması Avrupa basınında geniş yer buldu.
Şampiyonlukta başrol oynayan Burak Yılmaz ön plana çıkarılırken, milli yıldızdan kurtarıcı diye bahsedildi.
Spor gazetesi L'Equipe'in haberinde, "David ve Yılmaz'ın sayesinde Angers'i neredeyse sarsılmadan mağlup eden Lille, inanılmaz bir sezonun sonunda tarihinde dördüncü şampiyonluğunu elde etti." ifadesi kullanıldı.
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını gururla taşıdığı aktarılan haberde, Lille'in cesaretiyle, saha içindeki organizasyonu ve forvet hattındaki yetenekleriyle şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.
RMC Sport kanalının haberinde Lille'in ligde şampiyon olduğu hatırlatılarak, "Bu başarının mimarları (teknik direktör) Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve (eski teknik direktör) Luis Campos." yorumunda bulunuldu.
Haberde, Lille'in sezon içerisinde teknik direktör değiştirmesine rağmen şampiyonluğu elde ettiği kaydedildi.
Ülkenin en önemli gazetelerinden Le Figaro, "Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü." başlığını kullandı.
Burak Yılmaz'ın Lille'in "kurtarıcısı" olarak nitelendirilen haberde, Burak Yılmaz'ın son 6 maçta 6 gol kaydettiği, Angers karşısında yine sahneye çıktığını ve penaltıyı gole çevirmesiyle takımın şampiyonluğa ulaştığı vurgulandı.
Kamu yayıncısı France Info, okuyucularına Lille'in şampiyonluğunu duyurduğu haberde Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile genç futbolcu Mustafa Kapı'nın kollarıyla "Y" işareti yaptığı fotoğrafı kullandı. Haberde, Lille'in ligde Paris Saint-German'in baskısına rağmen şampiyon olmayı başardığı belirtildi.
İngiliz basınından Daily Mail, Lille'in ligin son maçını Jonathan David ve Burak Yılmaz'la kazandığını ve PSG'yi geçerek müthiş bir şampiyonluğa ulaştığını yazdı.
ESPN ise Fransa'da şampiyonluğa uzanan Lille'i manşetlerine taşıdı. PSG'nin hakimiyetine son veren Lille'in Burak Yılmaz'ın etkileyici performansıyla 10 yıl sonra şampiyon olduğuna vurgu yapıldı.
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