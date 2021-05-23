23 Mayıs 2021, Pazar
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Trabzonspor Cornelius için bastırıyor! İkinci İtalya seferi

'dan golcü transferi için flaş girişim... Trabzonspor'da Cornelius için ikinci seferi dün başladı. Daha önce yapılan görüşmelerde oyuncuya ve kulübü 'ya resmi teklifte bulunan Trabzonspor istediği anlaşma zeminini sağlayamamıştı… Daha önce yapılan 3 milyon Euro'luk bonservis teklifini 3 milyon 500 bin Euro'ya yükselecek olan menajer oyuncuya verilen 1 milyon 500 bin Euro'luk üst limit teklifine de çeşitli bonuslar ekleyecek.

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Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Trabzonspor Cornelius için bastırıyor! İkinci İtalya seferi

Trabzonspor'da Cornelius için ikinci seferi dün başladı. Daha önce yapılan görüşmelerde oyuncuya ve kulübü 'ya resmi teklifte bulunan istediği anlaşma zeminini sağlayamamıştı…

Daha önce yapılan 3 milyon Euro'luk bonservis teklifini 3 milyon 500 bin Euro'ya yükselecek olan menajer oyuncuya verilen 1 milyon 500 bin Euro'luk üst limit teklifine de çeşitli bonuslar ekleyecek. Bu arada yetkilendirilen menajer daha önce prensip anlaşmasına varılan 'nun da imzasını alacak.

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