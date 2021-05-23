Trabzonspor Cornelius için bastırıyor! İkinci İtalya seferi

Daha önce yapılan 3 milyon Euro'luk bonservis teklifini 3 milyon 500 bin Euro'ya yükselecek olan menajer oyuncuya verilen 1 milyon 500 bin Euro'luk üst limit teklifine de çeşitli bonuslar ekleyecek. Bu arada yetkilendirilen menajer daha önce prensip anlaşmasına varılan Gervinho'nun da imzasını alacak.

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