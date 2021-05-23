23 Mayıs 2021, Pazar
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Fenerbahçe'nin yeni sezondaki en büyük silahı Mesut olacak!

Yeni sezonda 'nin kilit oyuncusu olacak. 'de uzun süre maç oynamadığı için Fenerbahçe'ye transfer olduğunda fizik kondisyon eksiği fazlasıyla hissedilen Mesut Özil yeni sezonda farklı bir kimliğe bürünecek. Savunmanın kilidini açan final paslarını en doğru yapan yaratıcı oyuncuların başında gelen Mesut Özil sarı lacivertli takımın yeni sezondaki sahadaki beyni olacak.

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Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Fenerbahçe'nin yeni sezondaki en büyük silahı Mesut olacak!

Arsenal'de uzun süre maç oynamadığı için 'ye transfer olduğunda fizik kondisyon eksiği fazlasıyla hissedilen yeni sezonda farklı bir kimliğe bürünecek.

Savunmanın kilidini açan final paslarını en doğru yapan yaratıcı oyuncuların başında gelen Mesut Özil sarı lacivertli takımın yeni sezondaki sahadaki beyni olacak. Mesut Özil'e yanında pas alışverişi yapacağı oyun sistemi oluşturulacak, oyun sistemi Mesut Özil'e göre kurulacak. Mesut Özil de paslarıyla sarı lacivertli takıma pozisyonlar hazırlayacak.

33 yaşındaki oyuncu sezon başı kampında da fizik kondisyon eksiğini kapatacak. Yıldız futbolcunun sezon başı kampına hazır girebilmek adına tatilde dayanıklılık çalışmaları yaptığı gelen haberler arasında.

Sarı lacivertli takımda Mesut Özil'e çok büyük bir sevgi ve saygı var. Tecrübeli futbolcuda yıldız oyuncu egosu yok. Genç futbolcularla yakından ilgileniyor, onlara tecrübelerini aktarıyor, takım arkadaşlarıyla samimi diyaloglar kuruyor. Sarı lacivertli futbolcular da açıklamalarıyla bunu gösteriyorlar.

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