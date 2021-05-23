Fenerbahçe'nin yeni sezondaki en büyük silahı Mesut olacak!

Sarı lacivertli takımda Mesut Özil'e çok büyük bir sevgi ve saygı var. Tecrübeli futbolcuda yıldız oyuncu egosu yok. Genç futbolcularla yakından ilgileniyor, onlara tecrübelerini aktarıyor, takım arkadaşlarıyla samimi diyaloglar kuruyor. Sarı lacivertli futbolcular da açıklamalarıyla bunu gösteriyorlar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN