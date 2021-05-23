23 Mayıs 2021, Pazar
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tisserand, Gustavo, Samatta ve Zanka...

yeni sezonda birçok oyuncusuyla yolları ayıracak. Fenerbahçe yönetimi büyük umutlarla transfer edilen ancak verim alamadığı Mbwana , ve 'ın yanı sıra orta saha 'nun yüksek ücretlerinden kurtulmak istiyor. Yönetimin sezon öncesi çözmesi gereken en büyük sorunlarından biri bu olacak. 4 futbolcunun toplam yıllık ücreti 9 milyon Euro'yu buluyor.

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Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tisserand, Gustavo, Samatta ve Zanka...

Fenerbahçe yönetimi büyük umutlarla transfer edilen ancak verim alamadığı Mbwana , ve 'ın yanı sıra orta saha 'nun yüksek ücretlerinden kurtulmak istiyor.

Yönetimin sezon öncesi çözmesi gereken en büyük sorunlarından biri bu olacak. 4 futbolcunun toplam yıllık ücreti 9 milyon Euro'yu buluyor.

Sarı lacivertli yönetim bu oyunculara gelen transfer tekliflerini değerlendirecek. Sarı lacivertliler bu futbolcuları göndererek, önemli bir tasarruf sağlayacak.

Böylece hem maaşta tasarruf sağlanırken hem de bonservis ya da kiralama ücretiyle gelir elde edilmiş olacak.

TİSSERAND SINIFI GEÇEMEDİ
Bundesliga ekibi 'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Tisserand'ın geçtiğimiz sezonki performansı vasatın üstü- ne çıkmadı. yönetimi, bu oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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