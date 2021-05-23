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Gedson Fernandes Galatasaray'da kalacak mı? Benfica'dan flaş karar!

Geçtiğimiz sezon 'in son haftalarında artan performansıyla 'ın şampiyonluk yarışına girmesinde pay sahibi olan , kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrası takıma veda etti. 'ın satın alma opsiyonuyla kiralamayı amaçladığı 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi 'dan flaş bir karar geldi. Gedson Fernandes Galatasaray'da kalacak mı?

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Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Gedson Fernandes Galatasaray'da kalacak mı? Benfica'dan flaş karar!

'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı 'in sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılara veda eden Portekizli futbolcu kulübü 'ya geri döndü. 'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken Gedson Fernandes konusunda Benfica ile görüşmeler sürüyor.

Portekiz kulübü Benfica, Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızı satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiralamak için Benfica ile temaslarına devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında formunu yükselten Gedson Fernandes'in transferi için uğraş veren Galatasaray'a genç oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica zorluk çıkarıyor.

GEDSON KADRODA DÜŞÜNÜLÜYOR!

Bu doğrultuda, Galatasaray'da iyi bir performans gösteren Gedson Fernandes'in gelecek sezonun kadrosunda düşünüldüğü belirlendi.

CAZİP TEKLİF GELİRSE...

Portekiz ekibinin Gedson Fernandes'i kiralık olarak göndermeye soğuk baktığı, ancak çok cazip bir teklif durumunda bonservisiyle vermeye açık olduğu belirtildi.

Böyle bir teklif gelmemesi durumunda futbolcunun gelecek sezon, 2023'e kadar sözleşmeyle bağlı olduğu takımına katkı sağlamaya çalışacağı ifade edildi.

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