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EURO 2020 hazırlıkları sürüyor! Milli futbolcu takımdan ayrı çalıştı

'de A Grubu'nda mücadele edecek A Mill Futbol Takım, şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ediyor. yönetimindeki milliler çalışmalarını sürdürüyor. takımda ayrı çalışırken, antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi da izledi.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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EURO 2020 hazırlıkları sürüyor! Milli futbolcu takımdan ayrı çalıştı

Ay Yıldızlılar, kamptaki dördüncü çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Milli Takımda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Antrenmanın ana bölümünde daha çok taktik düzenler üzerinde duran teknik heyet, dar alandan hücuma çıkış çalışması yaptı.

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