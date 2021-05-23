Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler

Beşiktaş'a bir başkan geldi, Sergen'i getirdi, paraları düşürdü, kendi yağıyla kavruldu ve büyük başarı elde ettiler, hem de hakkıyla. Fatih Terim'e gak deyince su verdiler, guk deyince tuz verdiler. Devrede bile 5 oyuncu aldı yönetim.

Bırakın bu transferleri adam G.Saray'a büyük hizmetler verdi. Florya deyin, Ada deyin, Kemerburgaz deyin. G.Saray'a yaptığı en büyük hizmet de bu başkan kasadan para çalmadı. Kasadaki gelirleri kendine harcamadı!