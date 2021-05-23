TFF 1. Lig Play-off finali nerede oynanacak?
Süper Lig'e çıkacak son takım Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig Play-offf final mücadelesiyle belli olacak. Türkiye'nin merakla takip ettiği finalin nerede oynanacağı belli oldu.
İki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig Play-off Finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig Play-off Finali'nin oynanacağı stadı belirledi.
Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
TFF 1. Lig play-off Finali'ne İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası saati 20.00'de başlayacak.