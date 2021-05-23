F1 Monako Grand Prix'si nefes kesti! Zafer Hollandalı Max Versatppen'in oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı Monako Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Hollandalı pilot, kariyerinde ilk kez pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı Monako Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Sezonun 5. mücadelesi, Monako ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapıldı.
Kaza yapması nedeniyle dünkü sıralama turlarının erken sonlandırılmasına yol açan ilk cebin sahibi Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarış öncesinde aracındaki şaft arızası nedeniyle Monako Grand Prix'sine başlamadan veda etti.
Leclerc'in çekilmesinin ardından yarışa ilk sıradan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen, baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 1:38:56.820'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı ve kariyerinde ilk kez Monaco Grand Prix'sinden zaferle ayrıldı.
Verstappen, yarışı 7. sırada tamamlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'ı geçerek yine kariyerinde ilk kez pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.
Yarışı liderin 8.968 saniye gerisinde tamamlayan Ferrari pilotu İspanyol Carlos Sainz ikinci, liderden 19.427 saniye sonra bitiş çizgisini geçen McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü oldu.
Hamilton'ın Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas ise yarışa ikinci sıradan başlamasına rağmen pit-stop sırasında aracının tekerleğinin sıkışarak çıkarılamaması gerekçesiyle yarışa veda etmek zorunda kaldı.
Formula 1'de sezonun 6. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 6 Haziran'da yapılacak.
Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 56
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47
5. Sergio Perez (Meksika): 44
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...
- Tazminat müjdesi geldi! 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir! Sigortalılık süresi, primi tamamlayan...
- Atilla Peker kimdir? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker neden gözaltına alındı?
- Ve sonunda belli oldu! Borçlar silinecek! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı...
- Herkesin cebine uygun krediler! Hemen 10.000, 20.000 ve 30.000 TL almak mümkün! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti...
- "Ölümün nefesi ensesinde, bıçak sırtı oldu" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı! Kefenini alıp mezara gidecek...
- BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste
- MEB takvimi 2021: AÖL 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?
- Pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? 23 Mayıs Pazar marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK...
- Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte dikkat çeken tarih
- Emekli zammı netlik kazanıyor! 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
- Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...