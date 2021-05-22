Younes Belhanda transferi açıklandı! Galatasaray'ın eski yıldızı 3 yıllık anlaşmaya vardı

L'Equipe'te yer alan habere göre; Türkiye'de Trabzonspor'dan, Fransa'da OGC Nice ve bazı Ortadoğu kulüplerinden teklif alan Younes Belhanda, Montpellier'yi seçti. Mali açıdan en iyi teklifin Nice'den geldiği ancak Belhanda'nın Montpellier ile gönül bağı olduğu için böyle bir tercih yaptığı belirtildi.