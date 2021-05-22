Galatasaray KAP'a bildirdi! 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Galatasaray’da uzun süredir beklenen imza bugün atıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen duyurdu. Son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları haberimizde... Peki tecrübeli stoper ne kadar kazanacak? İşte detaylar...
Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray, 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Marcao ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzattı.
Marcao, Galatasaray'dan ilk yıl için 1 milyon 300 bin Euro sabit transfer ücreti, ikinci sezon için ise 1 milyon 400 bin Euro sabit transfer ücreti alacak. Galatasaray'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste
- MEB takvimi 2021: AÖL 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?
- Pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? 23 Mayıs Pazar marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK...
- Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hangi illerde kalkacak? İşte dikkat çeken tarih
- Emekli zammı netlik kazanıyor! 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...
- Beklenen açıklama: Banka sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 vergi borcu affı ne zaman çıkacak? Prim, trafik cezası...
- ŞOK'tan indirim açıklaması! 25 Mayıs'ta sona erecek! Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrası...
- Kritik tarih! 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Son gelişmeler...
- OGM 2.000 işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?
- 22 Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne kadar? Ödeme tarihleri...
- Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı!
- EGM son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?