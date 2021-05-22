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Galatasaray KAP'a bildirdi! 3 yıllık anlaşmaya varıldı

’da uzun süredir beklenen imza bugün atıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 'nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen duyurdu. Son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları haberimizde... Peki tecrübeli stoper ne kadar kazanacak? İşte detaylar...

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Galatasaray KAP'a bildirdi! 3 yıllık anlaşmaya varıldı

Son dakika transfer gelişmesi... , 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzattı.

Marcao, Galatasaray'dan ilk yıl için 1 milyon 300 bin Euro sabit transfer ücreti, ikinci sezon için ise 1 milyon 400 bin Euro sabit transfer ücreti alacak. Galatasaray'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:


"Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti

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