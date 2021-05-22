TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor, Altınordu, Altay...
TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında finalistler belli oluyor. Play-off yarı final rövanşındaki İstanbulspor-Altay ve Yılport Samsunspor-Altınordu karşılaşmalarının ne zaman olacağı merak ediliyor. İşte, TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor, Altınordu, Altay...
TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor, Altınordu, Altay ve İstanbulspor maçları bugün mü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig 'e çıktığı TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak. Final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları 22 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. İşte, TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor, Altınordu, Altay...
Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle yarın saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.
SAMSUNSPOR, ALTINORDU'YU KONUK EDİYOR
Diğer eşleşmede İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, rakibiyle yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alan Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.
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