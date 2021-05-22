22 Mayıs 2021, Cumartesi
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TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor, Altınordu, Altay...

. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TFF 1. Lig’den ’e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında finalistler belli oluyor. Play-off yarı final rövanşındaki - ve Yılport - karşılaşmalarının ne zaman olacağı merak ediliyor. İşte, TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor, Altınordu, Altay...

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TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor, Altınordu, Altay...

. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? , , ve maçları bugün mü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ve 'un doğrudan 'e çıktığı TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak. Final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları 22 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve 'dan canlı yayımlanacak. İşte, TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor, Altınordu, Altay...

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle yarın saat 18.00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem düdük çalacak.

Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.

SAMSUNSPOR, ALTINORDU'YU KONUK EDİYOR

Diğer eşleşmede 'de 'u 1-0 mağlup eden Altınordu, rakibiyle yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Hakem 'nun yöneteceği müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alan Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.

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