TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor, Altınordu, Altay ve İstanbulspor maçları bugün mü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig 'e çıktığı TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak. Final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları 22 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. İşte, TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor, Altınordu, Altay...

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle yarın saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.