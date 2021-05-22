Burak Yılmaz Türkiye'ye dönecek mi? Menajerinden flaş açıklama

Fransa'da PSG'nin önünde şampiyonluğu kutlayan Lille gerçek anlamdan önderlik ediyor. Şehirde onu sadece bir futbolcu olarak değil, gerçek bir lider olarak görmeye başladılar. Belki Lille'de altyapıdan yetişip, orada 20 yıl oynayan bir futbolcu bile bu kadar güven toplayamamıştı" diye konuştu.