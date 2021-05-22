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Burak Yılmaz Türkiye'ye dönecek mi? Menajerinden flaş açıklama

Ligi'nde forması giyen ve bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ile ilgili açıklama menajerinden açıklama geldi. Milli futbolcunun menajeri yıldız oyuncunun 'ye transferine ilişkin detayları paylaştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Burak Yılmaz Türkiye'ye dönecek mi? Menajerinden flaş açıklama

'ın menajeri Necdet Ergezen milli futbolcunun 'ye döneceği iddiaları ile ilgili konuştu.

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"Burak Yılmaz, 'nde yılın en iyi transferleri 11'inde yer aldı. Dikkat ederseniz Burak haricinde 11'de yer alan tüm oyuncular için büyük transfer paraları ödenmiş. Bu bile Burak'ın ne kadar önemli bir oyuncu, için ne kadar önemli bir transfer olduğunu gösteriyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz.

'da 'nin önünde şampiyonluğu kutlayan gerçek anlamdan önderlik ediyor. Şehirde onu sadece bir futbolcu olarak değil, gerçek bir lider olarak görmeye başladılar. Belki Lille'de altyapıdan yetişip, orada 20 yıl oynayan bir futbolcu bile bu kadar güven toplayamamıştı" diye konuştu.

Tecrübeli golcü Burak Yılmaz ile ilgili sezon sonu 'ye transfer olabileceği yönünde iddialar vardı. Yılmaz'ın 'e dönme ihtimali ile ilgili konuşan Ergezen, "Fransa'da da baskı var. Ama hakemin son düdüğüyle futbolcular sosyal hayatlarına dönebiliyor. Ailesi ile rahatça parka gidip, hoş vakit geçiriyor. Mutlu, polemiklerden uzak, bu da performansına doğrudan yansıyor."

"Burak ile ilgili Türkiye'ye dönecek sözleri spekülasyondan ibaret. Hedefleri olan bir kulüptü Lille o nedenle oraya gitmek istedi. Bundan sonra da hedefi daha yüksek olan bir takıma gider. Bugün söylenenler ise spekülasyondan öteye gitmez" diyerek sözlerini noktaladı.

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