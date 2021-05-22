Burak Yılmaz Türkiye'ye dönecek mi? Menajerinden flaş açıklama
Fransa Ligi'nde Lille forması giyen ve bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Burak Yılmaz ile ilgili açıklama menajerinden açıklama geldi. Milli futbolcunun menajeri yıldız oyuncunun Türkiye'ye transferine ilişkin detayları paylaştı. İşte detaylar...
Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen milli futbolcunun Türkiye'ye döneceği iddiaları ile ilgili konuştu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Burak Yılmaz, İspanyol AS Gazetesi'nde yılın en iyi transferleri 11'inde yer aldı. Dikkat ederseniz Burak haricinde 11'de yer alan tüm oyuncular için büyük transfer paraları ödenmiş. Bu bile Burak'ın ne kadar önemli bir oyuncu, Lille için ne kadar önemli bir transfer olduğunu gösteriyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz.
Tecrübeli golcü Burak Yılmaz ile ilgili sezon sonu Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönünde iddialar vardı. Yılmaz'ın Süper Lig'e dönme ihtimali ile ilgili konuşan Ergezen, "Fransa'da da baskı var. Ama hakemin son düdüğüyle futbolcular sosyal hayatlarına dönebiliyor. Ailesi ile rahatça parka gidip, hoş vakit geçiriyor. Mutlu, polemiklerden uzak, bu da performansına doğrudan yansıyor."
"Burak ile ilgili Türkiye'ye dönecek sözleri spekülasyondan ibaret. Hedefleri olan bir kulüptü Lille o nedenle oraya gitmek istedi. Bundan sonra da hedefi daha yüksek olan bir takıma gider. Bugün söylenenler ise spekülasyondan öteye gitmez" diyerek sözlerini noktaladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilmece sürüyor, yapboz başladı... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan yeniden iddiası...
- Denizlere nam, yüreklere su serpecek! Barbaros dizisine bomba isimler! Engin Altan Düzyatan'dan sonra...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan Javohir Zokirov kimdir, nereli? Cengiz Han kimdir?
- SGK duyurdu! Emekli aylığı almak için şart! İşten ayrıldıktan sonra...
- Bankalar vaziyet aldı, faizler için son 10 gün! Risksiz kazanç mümkün! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
- Halkbank müjdeyi duyurdu! Ortalama olarak 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve son dakika belli oldu...
- ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? 22 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...
- Yulduz Radjabov kimdir, kaç yaşında, nereli? ATV Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike kimdir?
- Bozkır Arslanı Celaleddin Şemseddin kimdir? Ferhat Yılmaz kaç yaşında? Gerçek adı, Instagram hesabı...
- Sultan Alaeddin Muhammed kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Sezgin Erdemir kaç yaşında? İşte hayatı...
- Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...