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Ozan Kabak Liverpool'da kalacak mı? Klopp ile görüşmesini anlattı

ekibi 'da forma giyen milli futbolcu kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Liverpool forması giymekten gurur duyduğunu söyleyen Kabak, Klopp ile yaptığı görüşmenin detaylarını da açıkladı.

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Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Ozan Kabak Liverpool'da kalacak mı? Klopp ile görüşmesini anlattı

ekibi 'un, ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla 'ten kiraladığı milli futbolcu , kulüpte kalmak istediğini söyledi.

Ozan, İngiliz gazetesine yaptığı açıklamada, Liverpool'da geçirdiği 5 ayın kariyeri ve kişiliği açısından çok değerli olduğunu belirterek, "Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörle, birçok yıldız futbolcuyla çalıştım. Onlarla antrenman yapmak bile gelişmenizi sağlıyor. Liverpool'dan bahsediyoruz. Elbette kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Liverpool formasını giymekten gurur duyduğunu dile getiren 21 yaşındaki stoper, "Jürgen ile henüz geleceğim hakkında konuşmadık. Gelecek sezon nerede olacağımı göreceğiz. Fakat ne olursa olsun kulüpteki herkese, benim için yaptıklarından dolayı minnettarım." yorumunda bulundu.

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