Ozan Kabak Liverpool'da kalacak mı? Klopp ile görüşmesini anlattı

Ozan, İngiliz The Times gazetesine yaptığı açıklamada, Liverpool'da geçirdiği 5 ayın kariyeri ve kişiliği açısından çok değerli olduğunu belirterek, "Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörle, birçok yıldız futbolcuyla çalıştım. Onlarla antrenman yapmak bile gelişmenizi sağlıyor. Liverpool'dan bahsediyoruz. Elbette kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.