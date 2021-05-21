Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e olay gönderme!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, canlı yayında basın toplantısı yapıyor. Hastaneden basın toplantısına katılan Mustafa Cengiz, başkan adayı olacak mı?

'Bir gol daha atsaydık şampiyon olacaktık. Birinciyle aynı puanda bitirdik gol averajıyla kaybettik. Önümüzdeki seçimler test seçimidir. Galatasaray'daki birinci seçim tepki seçimiydi. Geçmiş başkana şiddetli bir tepki vardı. Kuruldaki kişilerin yarısı belki beni tanımıyordu. Ben tepki oylarıyla seçimi kazandım, seçime dört adayla çıktık. Eski başkanımız da aday oldu. Şampiyon olduk göreve devam ettik.'

'FATİH TERİM İÇİN O SÖZLERİ KULLANMADIM!'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Fatih Terim'e Bodrum'a ABD'ye giderken bize ödetiyor diye bir laf etmedim.' diyerek o iddiaları yalanladı.

"TERİM KENDİNİ BAŞKAN ÜSTÜ GÖRÜYOR...'

Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor, biz sadece tedarikçiyiz...

BELHANDA SÖZLERİ...

(Belhanda'nın zemin açıklaması için): 'Hayatının en düzgün Türkçe açıklamasını yaptı. Belhanda'yı istemeyen adamlar biz gönderdikten sonra neden gönderildi.' diyorlar.

Transferler konusunda da Fatih Terim'e göndermelerde bulunan Mustafa Cengiz; 'Avrupa'da başarılı olamadık, taraftarımızdan özür diliyoruz. Ya orta saha yoktu ya forvet yoktu ya defans yoktu...' dedi.