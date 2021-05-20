21 Mayıs 2021, Cuma
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Futbolda dönüm noktası olacak! Liverpool, "taraftarlar kurulu" oluşturuluyor

Son dakika haberi... ekibi , taraftarlarının, kulübün karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilmeleri için yeni bir kurul oluşturacak.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Futbolda dönüm noktası olacak! Liverpool, taraftarlar kurulu oluşturuluyor

girişiminin kurucuları arasında yer alan ancak uluslararası futbol camiası ve taraftarların tepkisi üzerine projeden çekilen , taraftarlarının yönetim mekanizmasında temsil edilmesine olanak sağlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi oluşturulacak , çeşitli taraftar gruplarının temsilcilerini bünyesinde barındıracak. Söz konusu kurulu yürütmekten Resmi Liverpool Destekçileri Vakfı sorumlu olacak.

Kulüp yetkilileri ve başkan ile düzenli toplantılar yapacak taraftarlar kurulu, taraftarları ilgilendiren stratejik konular ortaya çıktığında icra kurulu toplantılarına davet edilecek.

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