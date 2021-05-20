Futbolda dönüm noktası olacak! Liverpool, "taraftarlar kurulu" oluşturuluyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi oluşturulacak Liverpool Taraftarlar Kurulu, çeşitli taraftar gruplarının temsilcilerini bünyesinde barındıracak. Söz konusu kurulu yürütmekten Resmi Liverpool Destekçileri Vakfı sorumlu olacak.

Kulüp yetkilileri ve başkan ile düzenli toplantılar yapacak taraftarlar kurulu, taraftarları ilgilendiren stratejik konular ortaya çıktığında icra kurulu toplantılarına davet edilecek.