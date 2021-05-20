Trabzonspor'dan Sörloth için 2 milyon Euro!

Bordo- Mavili kulübün Sörloth için yaptığı son teklif ortaya çıktı. Buna göre Bordo-Mavililer vergilerle birlikte 4 milyon 400 bin Euro vergiler düşüldüğünde ise 2 milyon 700 bin Euro kazanan Sörloth'u geri almak için oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro net maaş ve 500 bin Euro bonus önerdi.