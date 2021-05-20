20 Mayıs 2021, Perşembe
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Trabzonspor'dan Sörloth için 2 milyon Euro!

eski golcüsü Sörloth için 2 milyon Euro önerdi. Trabzonspor sezon başında 20 milyon Euro'ya 'e sattığı gol kralı futbolcusu 'u almak için girişimlerini sürdürüyor. - Mavili kulübün Sörloth için yaptığı son teklif ortaya çıktı. Buna göre Bordo-Mavililer vergilerle birlikte 4 milyon 400 bin Euro vergiler düşüldüğünde ise 2 milyon 700 bin Euro kazanan Sörloth'u geri almak için oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro net maaş ve 500 bin Euro bonus önerdi.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Trabzonspor'dan Sörloth için 2 milyon Euro!
Trabzonspor sezon başında 20 milyon Euro'ya 'e sattığı gol kralı futbolcusu 'u almak için girişimlerini sürdürüyor.

- Mavili kulübün Sörloth için yaptığı son teklif ortaya çıktı. Buna göre Bordo-Mavililer vergilerle birlikte 4 milyon 400 bin Euro vergiler düşüldüğünde ise 2 milyon 700 bin Euro kazanan Sörloth'u geri almak için oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro net maaş ve 500 bin Euro bonus önerdi.

Geri kalan ücretinin ise Leipzig kulübü tarafından ödenmesini talep etti.

'un bu teklifini düşünmek için süre isteyen Sörloth'un Leipzig kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi ülkede futbol yaşantısına devam edeceğine ise henüz karar vermediği öğrenildi.

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