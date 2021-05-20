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Libertadores Kupası'nda River Plate tarihe geçti! Kalecisiz çıktı kazandı

Son dakika haberine göre; 'in köklü futbol takımlarından , kadrosundan 20 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle orta saha oyuncusunun kaleye geçtiği ve yedek oyuncusu olmadığı için değişiklik yapamadığı grup maçını kazandı.

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Libertadores Kupası'nda River Plate tarihe geçti! Kalecisiz çıktı kazandı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun () düzenlediği grup maçında, ile takımı karşı karşıya geldi.

'in başkenti 'te bulunan River Plate'in "" olarak bilinen 'nda oynanan maçta, River Plate 2-1 galip geldi.


KALECİ VE YEDEK OYUNCU OLMADAN ÇIKTILAR
Arjantinli ekipte baş gösteren toplu Kovid-19 vakaları nedeniyle 20 oyuncunun kadroya giremediği maça River Plate, kalecisi ve yedek oyuncuları olmadan çıktı.

KALEYE ORTA SAHA GEÇTİ
Orta saha mevkisinde top koşturan kaleye geçerken River Plate, yedek oyuncusu olmadığı için tarihi maçı oyuncu değişikliği yapmadan tamamladı.

River Plate'in gollerini maçın ilk yarısında 3. ve 6. dakikalarda ile kaydederken, 'nin tek golünü ise 73. dakikada attı.

Arjantinli ekip River Plate, CONMEBOL'den, Santa Fe maçına çıkması için kadrosuna 2 kaleci dahil edilmesi talebinde bulunmuş ancak kabul edilmemişti.

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