20 Mayıs 2021, Perşembe
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Fatih Terim'in göz bebeği Lemina Galatasaray'a geri dönüyor

'da flaş transfer gelişmesi... Seçim gündemi nedeniyle transferde rakiplerine göre daha ağır ilerleyen Galatasaray’da sesleri yükseliyor. Geçen sezon başında kiralık sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Gabonlu yıldız yeniden yolunda. Sezonu ’da kiralık geçiren ve ’a geri dönen Lemina, menajeri tarafından Galatasaray’a önerildi. Mario Lemina’nın yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Fatih Terim'in göz bebeği Lemina Galatasaray'a geri dönüyor

Seçim gündemi nedeniyle transferde rakiplerine göre daha ağır ilerleyen 'da sesleri yükseliyor.

Geçen sezon başında kiralık sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Gabonlu yıldız yeniden yolunda. Sezonu 'da kiralık geçiren ve 'a geri dönen Lemina, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Mario Lemina'nın yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

4-5 MİLYON EURO'YA BU İŞ BİTEBİLİR
Ancak yönetim ve teknik heyet konusundaki büyük belirsizlik nedeniyle resmi görüşmeler seçimden sonra yapılacak.

Lemina'nın bonservisini elinde bulunduran Southampton'ın 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcuyu uygun bir rakama bırakabileceği belirtiliyor. Bu rakamın 4-5 milyon Euro civarında olacağı konuşuluyor.

TERİM KALIRSA TRANSFERE ONAY VERECEK
Fatih Terim'in yeni sezonda da görevde kalması durumunda Lemina'nın transferine kesin olarak onay vereceği belirtiliyor.

Geçen sezon Fulham formasıyla 30 resmi maça çıkan tecrübeli yıldız 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Lemina -20 sezonunda Galatasaray'da 28 maça çıkmış ve ağları 1 kez havalandırmıştı.

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