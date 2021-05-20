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Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon hangi tarihte başlar? Transfer...

2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 'ın zaferiyle tamamladı. 2020-2021 sezonunun 42. ve son haftasında deplasmanda 'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezonun şampiyonu oldu. Süper Lig'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon hangi tarihte başlar? Transfer...

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Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon hangi tarihte başlar? Transfer...

2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon hangi tarihte başlar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 42. ve son haftasındaki deplasmanda 'yi 2-1 mağlup eden , sezonu şampiyonu oldu. İşte, Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon hangi tarihte başlar? Transfer...

SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022'de sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile 'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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